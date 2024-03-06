Российского туриста спасли от попытки покончить с собой в Таиланде

Россиянина спасли от попытки покончить с собой в Паттайе, Таиланд. Об этом сообщило местное издание Pattaya Mail.

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По данным источника, 5 марта 31-летний Артем Б. залез на крышу восьмиэтажного кондоминиума Arcadia Beach Resort. Прибывшие на место спасатели и полицейские установили на земле надувную подушку и начали переговоры с туристом.

Общение продолжалось больше часа, пока на место не прибыл русскоговорящий переводчик. Путешественник рассказал ему, что жена обвинила его в краже денег, в результате чего они поссорились. Через час общения к разговору присоединился еще один россиянин.

Тогда правоохранители воспользовались моментом и сняли мужчину с крыши. Сейчас он находится под стражей, ему окажут всю необходимую помощь.

Другого россиянина с глубокими порезами на руках и шее спасли в Паттайе в феврале. Мужчину нашли на пустыре возле отеля, рядом лежала разбитая окровавленная пивная бутылка.