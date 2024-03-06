Российскую секту заподозрили в сотрудничестве с СБУ

Религиозная секта «Царская империя», находившаяся в ульяновском селе Айбаш, могла сотрудничать со Службой безопасности Украины (СБУ), пишет издание KP.RU. По информации источника, она является либо «украинским проектом», либо чьим-то «большим бизнесом».

По словам главы Матвеевского сельского поселения Валерия Комиссарова, в Айбаш приезжают богатые люди, на которых работают профессиональные юристы. Также он рассказал, что село снабжается посылками из стран Европы.

Собеседник издания заявил, что «у секты денег много» и вспомнил историю, как местная матушка стала раскидывать монеты по двору в попытке откупиться от сотрудников полиции.

«Есть там такая матушка Матрона — сидела в Мордовии за мошенничество. Когда в Айбаши приехала полиция проверять — ходят ли дети в школу, это Матрона стала рубли раскидывать по двору и кричать — забирайте деньги и уходите отсюда!» — рассказал источник.

Основоположника секты Леонида Власова задержали 15 февраля 2024 года. Ему вменяют пропаганду терроризма и создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Мужчине грозит 10 лет лишения свободы. Известно, что Власов — бывший уголовник и рецидивист, у него четыре судимости.

Секта «Царская империя» стала активно действовать осенью 2023 года. Ее приверженцы были замечены в Рязанской, Волгоградской, Нижегородской и Ульяновской областях. Новоиспеченные адепты отказывались от документов, прекращали выходить на связь с родственниками и несли деньги и имущество внутрь коммуны и Власову, который требовал называть себя царем. Кроме того, сектанты переезжали из города в деревни и села. Точное число последователей неизвестно, но, согласно списку, который был обнародован в прошлом году, всего в секте состояло порядка 500 человек.