Драка продавцов тюльпанов во Владивостоке попала на видео

Продавцы тюльпанов устроили массовую драку во Владивостоке. Видео потасовки опубликовал портал News.ru в Telegram-канале.

Инцидент произошел в среду, 6 марта, на улице Борисенко рядом с рынком. Мужчины, приехавшие на Toyota Vitz, подрались с продавцами на Subaru из-за выгодного места на рынке в преддверии 8 Марта

На кадрах видео группа молодых людей выясняет отношения. Когда потасовка принимает жесткий характер — одного из участников драки сбивают с ног и бьют на трамвайных рельсах — в нее вмешиваются женщины и коллеги подравшихся торговцев.

Один из мужчин, стоящих рядом с местом потасовки, достает из машины травматический пистолет, но не применяет его, а прячет под курткой. В итоге дело не доходит до перестрелки.

«Я сейчас вызову полицию! Лучше держаться подальше. Какой кошмар, он достаёт пистолет! Сумасшедший, конечно», — отметила автор видео, журналистка Ирина Фасова.

Женщины вызывают полицию, но драка завершается, участники расходятся.

В СУ СК РФ по Приморскому краю пояснили, что в ходе мониторинга сети обратили внимание на ролик с дракой. По данному факту, пояснили в ведомстве, возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Следователи устанавливают личности участников драки и обстоятельства произошедшего.