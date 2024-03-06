Экс-курсанта военного училища приговорили к 12 годам за госизмену

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам тюрьмы за госизмену в форме шпионажа бывшего курсанта одного из военных училищ России Владислава Бояршинова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным агентства, Бояршинова приговорили к колонии строго режима. При этом суд учел в качестве смягчающих обстоятельств «полное признание фигурантом дела вины и его деятельное раскаяние в совершение госизмены в форме шпионажа».

В результате Бояршинова признали виновным в сборе разведданных и информации, которую можно было использовать против безопасности РФ. На момент оглашения приговора он был отчислен из военного командного училища по нереабилитирующим основаниям.

Другие подробности дела остаются неизвестны, поскольку заседание суда было проведено в закрытом режиме, а его материалы считаются секретными.