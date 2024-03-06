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В Сибири мужчина жестоко избил местного жителя битой около подъезда

В Иркутске мужчина напал на местного жителя с битой и жестоко избил его. Инцидент попал на придомовую камеру наблюдения. Об этом сообщает Telegram-канал "Иркутск N1".

Россиянин жестоко избил местного жителя битой около подъезда
© РИА Новости

Все произошло в ночь на 3 марта у дома 142 по улице Пискунова. На кадрах опубликованного видео мужчина избивает битой оппонента, который лежит на земле рядом с подъездом. При этом нападавший пытается добиться от жертвы, чтобы тот назвал свои имя и фамилию. Мужчина кричит от боли и позже, вероятно, теряет сознание. На последних кадрах мужчина с битой затаскивает тело пострадавшего в подъезд.

Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося.

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