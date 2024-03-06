Пьяные москвичи натравили бойцовую собаку на полицейских

В Москве пьяные мужчина и женщина с кулаками набросились на полицейских, прибывших по сигналу о нарушении тишины в один из домов на Коктебельской улице, пишет пресс-служба столичного ГУ МВД. Уточняется, что дебоширы натравили собаку на стражей правопорядка, им пришлось с оружием отбиваться от агрессивного животного.

© News.ru

По прибытии за дверью в квартире находились граждане с внешними признаками опьянения, а также собака породы стаффордширский терьер, которая после открытия двери набросилась на одного из полицейских, в результате чего, в соответствии с ФЗ «О полиции», было применено табельное оружие, — отмечается в заявлении.

При этом граждане сначала вступили в словесный конфликт с патрульными, а после с кулаками набросились на них. Мотивом, по данным ведомства, стало нежелание получить административное наказание за совершенные ими действия. В итоге полицейские обезвредили и задержали пару, возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее в Подмосковной Коломне задержали 28-летнего молодого человека за поджог дома 76-летнего генерального конструктора Конструкторского бюро машиностроения Валерия Кашина. Мужчина заявил, что решился на этот поступок из-за мошенников, сообщивших ему о крупном кредите на его имя.