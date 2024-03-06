Бывший боец ЧВК «Вагнер» сломал многодетной матери глазницы

В Челябинске мужчина покалечил бывшую супругу, многодетную мать, раздробив ей глазницы. Суд наказал его штрафом. Потерпевшая по имени Татьяна категорически не согласна с этим решением и пытается его оспорить. Об этом сообщает издание "72.ru". По данным СМИ, инцидент произошел 4 октября 2022 года. В тот день бывший супруг должен был привести Татьяне дочь из школы. Женщина поругалась с ним по телефону и грубо ответила не его претензии в ревности к другому мужчине. Когда она открыла дверь, чтобы впустить дочь, экс-супруг набросился на нее с кулаками. "Он [бывший муж] залетел и нанес несколько ударов в живот в коридоре. Потом как-то мы оказались в зале (этого я уже не помню), и он начал там колошматить кулаками по лицу, а я лицо закрыла ладошками и просила: "Хватит, хватит", - поделилась потерпевшая. По словам собеседницы издания, потом она потеряла сознание, а когда очнулась, не видела ничего. Она на ощупь добралась до планшета одного из детей, и стала нажимать все кнопки подряд, чтобы позвать на помощь. Так ей удалось дозвониться до матери, которая приехала к ней и отвезла в больницу. Врачи, проведя обследование, заключили, что у пострадавшей раздроблены кости глазниц, и ей необходимо ставить титановую пластину. Женщине провели операцию. По ее словам, все это время трое ее детей были с бывшем мужем и свекровью, по возвращении из больницы ей удалось забрать только младшую дочь. Потерпевшая добилась возбуждения уголовного дела по статье "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", но осенью 2023 года дело прекратили. В постановлении суда отмечается, что мужчина ранее не судим и загладил свою вину переводом потерпевшей в размере пяти тыс. рублей. Потерпевшая утверждает, что на суд бывший супруг принес документы о сотрудничестве с ЧВК "Вагнер" и медали за службу на спецоперации. Татьяна сообщила, что ей продолжают поступать угрозы от агрессора. Несмотря на это, потерпевшая намерена оспаривать решение суда.