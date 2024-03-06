В Красноярском крае при пожаре погибли мать и малолетние дети

В среду в Большеулуйском районе Красноярского края загорелся частный дом, в котором находились двое малолетних. Они погибли вместе с матерью, которая увидела пожар, находясь на улице, бросилась в дом и попыталась спасти детей.

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Следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело. Речь идет о причинении смерти по неосторожности. По информации правоохранителей, ЧП произошло на улице Дружбы деревни Елга. Жертвами огня стали 35-летняя женщина и дети в возрасте трех и четырех лет, сообщили в региональном управлении СК России.

По предварительным данным, мать оставила сына и дочь без присмотра, ненадолго отлучившись из дома. Заметив дым, она забежала в помещение, чтобы вынести детей, но попытка была безуспешной - женщине не удалось выбраться из огня.

Сотрудники СК осматривают место происшествия и устанавливают причину трагедии. Назначены экспертизы. Прокуратура проводит проверку.