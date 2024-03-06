Пьяный россиянин случайно сел на бокал и попал в реанимацию

В Елизаветинской больнице Петербурга медики борются за жизнь мужчины, который случайно сел на бокал и получил серьезные травмы. Об этом сообщает "Фонтанка".

© Газета.Ru

Инцидент произошел 6 марта в квартире многоэтажки в Приморском районе, нетрезвый мужчина выпивал дома и случайно сел на бокал. Осколки вспороли пострадавшему промежность и повредили мочевой пузырь.

Жена петербуржца вызвала скорую помощь, мужчина госпитализирован в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.