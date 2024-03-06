Москвич закидал коктейлями Молотова дом главного инженера КБМ

Москвич закидал коктейлями Молотова дом главного инженера Конструкторского бюро машиностроения (КБМ) Валерия Кашина. Как уточняет издание Baza в Telegram, на этот поступок мужчину подтолкнули украинские мошенники.

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Нападение на дом 66-летнего генерального конструктора произошло вечером 5 марта в Коломне. 28-летний мужчина бросил в здание бутылку с зажигательной смесью, она ударилась о фасад дома, но возгорания не произошло.

Поджигателя задержали на месте и передали полицейским. Правоохранителям он рассказал, что в феврале ему позвонили «сотрудники Центробанка» и сообщили, что на его имя оформлен кредит. Более того, всего его счета арестованы, а для того, чтобы снять арест, необходимо бросить коктейль Молотова в определенный дом.

Возбуждено дело по покушению на убийство.

Ранее мошенники с помощью нейросети подделали голос гендиректора московского фитнес-клуба «Территория Фитнеса», чтобы заполучить всю выручку из кассы.