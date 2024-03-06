Беспилотник ВСУ снова ударил по комбинату в Железногорске

Беспилотник Вооруженных сил Украины снова ударил по Михайловскому горно-обогатительному комбинату имени А.В. Варичева в Железногорске. Об этом в среду, 6 марта, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

— Второй украинский беспилотник попал в склад ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе, — написал он в своем Telegram-канале.

На место прибыли экстренные службы. Пострадавшие отсутствуют.

В Железногорске ранее была объявлена ракетная опасность, а также запущена система оповещения населения.Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Склад горюче-смазочных материалов загорелся в российском регионе после атаки ВСУ

Первый прилет украинского беспилотника на склад горюче-смазочных материалов комбината произошел утром того же дня. В Железногорске ранее была объявлена ракетная опасность, а также запущена система оповещения населения. Об этом губернатор региона.

Кроме того, системы ПВО перехватили украинский беспилотник над территорией Воронежской области. Накануне губернатор Воронежской области объявил авиационную опасность в городе. Системы противовоздушной обороны были приведены в готовность для отражения возможной атаки.

4 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали дроном-камикадзе окраину города Шебекино Белгородской области. По его словам, после атаки беспилотного летательного аппарата пострадавших не было.