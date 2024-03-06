Украинские спецслужбы планировали устроить под Самарой экологическую катастрофу

Спецслужбы Украины устроили взрыв под Самарой, чтобы вызвать экологическую катастрофу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Диверсанты планировали подорвать состав с аммиаком, который следовал с завода "Тольяттиазот". Накануне мост через Чапаевку был частично поврежден взрывом.

"Силовики разыскивают двух мужчин ростом 170-180 см, которые с рюкзаками "ошивались" возле железнодорожных путей в конце прошлой недели", - говорится в публикации.

В оперативный службах утром 4 марта заявляли, что железнодорожный мост через реку Чапаевку в Самарской области получил повреждения в результате детонации взрывного устройства. В пресс-службе РЖД рассказали, что из-за подрыва опоры железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области движение на перегоне Звезда — Чапаевск приостанавливали, что привели к задержкам поездов. По данным компании, в инциденте никто не пострадал.