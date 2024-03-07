Угрозу ракетной опасности объявили в Курской области

В Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом в среду, 6 марта, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Он дал рекомендации по безопасности для жителей. Им нужно укрыться в помещениях со сплошными стенами, где нет окон, например, кладовой, ванной или в коридоре. Находящимся на улице следует зайти в ближайшие здания, паркинги или спуститься в подземные переходы.

— Курская область: ракетная опасность! — написал глава области в Telegram-канале.

Утром 6 марта в Суджанском районе Курской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил Роман Старовойт.

Вооруженные силы Украины два раза нанесли удары по Михайловскому горно-обогатительному комбинату имени А. В. Варичева в Железногорске Курской области. Незадолго до этого в городе была объявлена ракетная опасность, а также запущена система оповещения населения. Первый прилет беспилотника ВСУ на склад горюче-смазочных материалов комбината произошел утром того же дня.