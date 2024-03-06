Смертельный пожар произошел в частном доме в Москве

Огнеборцы ликвидировали пожар в Москве, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Обрушилась кровля дома на площади 20 квадратных метров.

«Пожар унес жизни четверых человек», — сказано в сообщении.

В столичной прокуратуре уточнили, что огонь вспыхнул в частном жилом доме на улице Новомалино в Зеленограде. По предварительным данным, пожар произошел из-за возгорания электроприбора. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

В январе трое детей и один взрослый пострадали из-за пожара в центре Москвы.