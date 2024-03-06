В Воронежской области сбили два беспилотника

Утром в среду, 6 марта, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что средства ПВО обнаружили и сбили в небе над городом два украинских беспилотника. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что последствия падения обломков беспилотников уточняются. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Гусев подчеркнул, что опасность атаки беспилотников в Воронеже сохраняется. Он отметил, что жители города должны быть готовы быстро перейти в комнату без окон или в здание, парковку или подземный переход, если они находятся на улице.

Накануне, 5 марта, в Воронеже объявляли авиационную опасность. Гусев сообщал, что со стороны Украины к городу приближались беспилотники. Местные силы и средства ПВО были приведены в готовность, но через 40 минут режим авиационной опасности отменили.