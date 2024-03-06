Пансионат с лежачими пациентами загорелся в Воронеже

Пожар произошел в частном пансионате для престарелых на улице Художника Лихачева в Коминтерновском районе Воронежа, пожарным удалось в кратчайшие сроки спасти из горящего здания 52 человека, сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве уточнили, что на момент прибытия спасателей пожар распространился на площади 200 кв. метров, огнем была охвачена кровля здания. Пожарным удалось вынести всех, кто находился внутри. Как уточнили в МЧС, это 49 пациентов и три человека персонала. В результате пожара пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале МЧС.

В 7.58 поступило сообщение, что пожар в здании был локализован.

Губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале отметил высокий профессионализм российских спасателей, подчеркнув, что в кратчайшие сроки им удалось эвакуировать около 50 лежачих пациентов. Причина пожара будут установлены специалистами, сообщил губернатор.

«Сил и здоровья ребятам из ГУ МЧС по Воронежской области», – добавил он.

В декабре 2022 года в частном доме престарелых в Кемерово, который оказался нелегальным, произошел пожар, погибли 13 человек.