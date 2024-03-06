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По факту взрыва на ТЭЦ в Шагонаре в Тыве завели дело

В Тыве следователи завели уголовное дело после взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

СК возбудил уголовное дело по факту взрыва на ТЭЦ в Шагонаре в Тыве
© globallookpress.com

Дело возбудили по статье 293 (Халатность) УК РФ. Сейчас на месте происшествия работает следователь, также туда выехали криминалисты следственного управления. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Утром на ТЭЦ в Тыве произошел взрыв и пожар, в результате которых в Шагонаре отключили отопление. Изначально сообщалось о десяти пострадавших, однако затем их число увеличилось до 18. Кроме того, еще три человека пропали без вести.

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