Бывшего курсанта военного училища РФ осудили за госизмену

Бывшего курсанта одного из командных училищ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за госизмену в форме шпионажа.

Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Мужчина в ходе следствия признал вину.

«Военнослужащему Бояршинову Владиславу Михайловичу назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

ФСБ нашла у жителя Макеевки 5 килограммов пороха

Ранее Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил жителя Челябинской области к 13 годам колонии строгого режима за государственную измену и призывы к терроризму.

Мосгорсуд приговорил к 18 годам тюрьмы строгого режима полковника запаса Игоря Кондрацкого по обвинению в государственной измене.