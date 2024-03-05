В Москве госпитализировали 7 курсантов военно-музыкального училища

Семь курсантов военно-музыкального училища имени Халилова госпитализированы в лечебное учреждение Минобороны в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным канала, среди пострадавших — трое несовершеннолетних. Состояние курсантов оценивается как нормальное, заболевание протекает без ярко выраженных симптомов.

Специалисты взяли необходимые анализы, выясняют причины недомогания.

Журналисты пояснили, что училище — единственное высшее учебное заведение Министерства обороны такого рода в России.

Ранее сообщалось, что курсанты Уральского юридического института (Екатеринбург) были госпитализированы из-за отравления.