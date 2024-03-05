Мужчину, который привел лошадь в квартиру в многоэтажном доме в городе Осинники в Кемеровской области, задержали за мелкое хулиганство. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Ранее в интернете появилось видео, на котором женщина показывает стоящую у нее в комнате лошадь. По словам автора записи, это муж сделал ей подарок на 8 марта.

Полицейские организовали по факту произошедшего проверку и установили личность мужчины, им оказался 33-летний местный житель, являющийся разнорабочим на ферме в поселке Красная Орловка и арендующий одну из квартир на пятом этаже в доме по улице Революции. Его задержали и доставили в отдел полиции.

По словам мужчины, он заметил лошадь возле фермы, после чего взял ее под уздцы и привел к себе домой, чтобы показать семье. Животное пробыло у него около 1,5 часов. Затем же он вернул лошадь на ферму. При этом объяснения своему поступку мужчина найти не смог.

В результате на мужчину составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Она предусматривает штраф в размере до тысячи рублей и арест на срок до 15 суток.