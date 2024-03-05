Два самолета с пассажирами на борту столкнулись в небе

Лайнер авиакомпании Safarilink Aviation и легкий самолет Cessna столкнулись в небе над Кенией. Об этом пишет Telegram-канал AviaNews.

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Непредвиденная ситуация произошла в аэропорту Уилсон в Найроби. По данным источника, на борту двух воздушных судов находились пассажиры.

Столкновение произошло вскоре после взлета De Havilland Canada Dash 8 из авиагавани. Отмечается, что второе воздушное судно принадлежало местной летной школе.

«Первый лайнер с 44 пассажирами на борту смог совершить аварийную посадку», — говорится в сообщении.

Cessna же потерял управление и потерпел крушение, находившиеся в нем люди не выжили.

Ранее в марте самолет упал на дорожную трассу в Соединенных Штатах, загорелся и попал на видео. Авиакатастрофа произошла в американском штате Теннеси, в районе автомобильного шоссе в Западном Нэшвилле.