Подростки из Югры избили ногами трехмесячного щенка и выбили ему зубы

В ХМАО подростки издевались над трехмесячным щенком. Об этом сообщается в волонтерском сообществе "Раненое сердце".

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Щенок, которому, по словам зоозащитников, всего около трех месяцев, уже пострадал от человеческой жестокости. На животное, как уточняется, напала группа подростков, среди которых были девочки. Они набросились на него в подъезде, избили ногами и железной палкой. В какой-то момент щенку с выбитыми зубами удалось выбраться на улицу и спастись от живодеров, спрятавшись под машиной.

"Сидел под машиной, мы никак не могли его поймать, он защищался, кусался. Потом, когда поймали, дался погладить, но с осторожностью. Глаза все в слезах, сколько страха и боли ему пришлось пережить. Как ему было больно!" - пишут зоозащитники.

Как рассказала изданию NEFT волонтер Ирина Беляева, сейчас пострадавший щенок находится на даче у другого волонтера и готовится к обследованиям в клинике. Заявление в полицию написано, уточнила активистка. В пресс-службе регионального УМВД заявили, что по факту инцидента уже проводится проверка.