Россиянина отправили на принудительные работы из-за кроссовок

Жителю Курска назначили восемь месяцев принудительных работ после воровства кроссовок у соседа, сообщили в объединенной пресс-службе судов Курской области . Как отмечается, 35-летний мужчина украл обувь, оставленную в тамбуре многоквартирного жилого дома, и продал ее ради спиртного. Помимо принудительных работ, ему придется отчислять 10% от заработной платы в доход государства.

Ранее жительница Каменска-Уральского поймала своего 19-летнего внука на воровстве денег. Молодой человек приходил в гости к бабушке, дожидался, когда она выйдет из дома, и забирал деньги из шкафа. Когда женщина заметила пропажу и догадалась, кто ее обокрал, то попросила родственника вернуть средства. Однако тот этого не сделал, и она обратилась в полицию. Деньги парень спускал на личные нужды, в том числе на оплату онлайн-игр. Теперь против молодого человека, укравшего у бабушки 25 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело по статье о краже.