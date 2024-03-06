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ФСБ пресекла деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

ФСБ России пресекла в Крыму деятельность ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.

ФСБ пресекла деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Крыму
© РИА Новости

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Функционеры террористической структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путём действующей власти», — говорится в сообщении.

Ранее российские спецслужбы пресекли планы украинской разведки совершить массовые убийства с использованием яда.

* «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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