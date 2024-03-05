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В Москве строители устроили массовую драку и попали на видео

В одном из столичных ЖК строители устроили массовую драку. Видеозапись со стройплощадки опубликовал Москва с огоньком».

На кадрах видно несколько десятков человек в спецовках. В центре событий находятся две группы сцепившихся друг с другом мигрантов, некоторые из которых лежат не земле. Происходящее сопровождается громкими выкриками.

Некоторые из участников драки были вооружены обрезками металлической трубы. По словам очевидцев, после конфликта нескольких человек госпитализировали.

Ранее в Подмосковье мигранты устроили массовую драку на складе Wildberries. Ее причиной стал словесный конфликт. После случившегося отдельных участников потасовки доставили в военкомат.

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