Работников ПВЗ в Подмосковье заподозрили в краже на 5 млн рублей

Руководитель и сотрудник пункта выдачи заказов в Бронницах задержаны по делу о краже квадрокоптеров, одежды и часов на 5 млн рублей. Об этом заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

По ее словам, в полицию обратился представитель интернет-магазина, сообщив о краже товаров на сумму более 5 миллионов рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления полицейскими по местам проживания задержаны 21-летний руководитель и 22-летний сотрудник одного из пунктов выдачи заказов, расположенных в городе Бронницы», – пояснила Татьяна Петрова.

По версии следствия, подозреваемые заказывали товары на пункт самовывоза от имени клиентов, забирали их, затем оформляли возврат и отправляли на склад пустые коробки, украв как квадрокоптеры, так и одежду и часы.

Уголовное дело расследуется по ст. 158 УК РФ (кража). Один из подозреваемых находится под домашним арестом, другой под стражей.