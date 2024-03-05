Посторонний предмет найден в Самарской области на ж/д перегоне
Пресс-служба Куйбышевской железной дороги проинформировала об обнаружении постороннего предмета на перегоне Жигулевское Море - Химзаводская в Самарской области. Соответствующая информация появилась в официальном Telegram-канале организации.
Уточняется, что объект был найден 5 марта. Как отмечается, на время проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами движение поездов на перегоне приостановлено.
«Ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов», - говорится в сообщении.
Пресс-служба рекомендовала узнавать о фактическом движении поездов в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД».
Ранее сообщалось, что неизвестный объект упал на севере Польши в поле недалеко от города Милаково (Варминьско-Мазурское воеводство). Утром 4 марта польская полиция получила сообщение, что в поле, по предварительным данным, нашли метеозонд. Полиция взяла место падения объекта под охрану, туда также прибыла армия.