Посторонний предмет найден в Самарской области на ж/д перегоне

Пресс-служба Куйбышевской железной дороги проинформировала об обнаружении постороннего предмета на перегоне Жигулевское Море - Химзаводская в Самарской области. Соответствующая информация появилась в официальном Telegram-канале организации.

Уточняется, что объект был найден 5 марта. Как отмечается, на время проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами движение поездов на перегоне приостановлено.

«Ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов», - говорится в сообщении.

Пресс-служба рекомендовала узнавать о фактическом движении поездов в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД».