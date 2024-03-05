Группу лжегазовщиков разоблачили в подмосковном Раменском

Стражи порядка задержали десятерых членов банды лжегазовщиков, которые обманывали пенсионеров в подмосковном Раменском. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова во вторник, 5 марта.

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По ее словам, злоумышленники приходили к одиноким пенсионерам, представлялись сотрудниками газовой службы и убеждали заменить оборудование. Для большей убедительности с жертвами заключали договор о техническом обслуживании газового оборудования и якобы ремонтировали его Жертвами аферистов стали четыре человека, суммарно отдавшие 50 тысяч рублей. Со временем клиенты понимали, что их обманули, и обращались в правоохранительные органы.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой». Всего задержаны 10 членов группировки. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и заключения в СИЗО.

— Раменская городская прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, а также установление иных лиц пострадавших от действий злоумышленников, — подчеркнула Короткова.