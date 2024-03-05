В Белгородской области произошел взрыв на инфраструктурном объекте

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник, 5 марта, сообщил о ЧП в Губкинском городском округе.

© МЧС

По его словам, на инфраструктурном объекте произошел взрыв, после которого начался пожар.

— Пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы работают на месте, — следует из публикации в Telegram-канале губернатора.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Накануне Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали дроном-камикадзе окраину города Шебекино Белгородской области. По его словам, после атаки беспилотного летательного аппарата пострадавших нет.

3 марта сигнал ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе. Тогда жителей региона призвали оставаться дома и не подходить к окнам.