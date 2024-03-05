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Гладков сообщил о взрыве на инфраструктурном объекте в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник, 5 марта, сообщил о ЧП в Губкинском городском округе.

В Белгородской области произошел взрыв на инфраструктурном объекте
© МЧС

По его словам, на инфраструктурном объекте произошел взрыв, после которого начался пожар.

— Пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы работают на месте, — следует из публикации в Telegram-канале губернатора.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Накануне Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали дроном-камикадзе окраину города Шебекино Белгородской области. По его словам, после атаки беспилотного летательного аппарата пострадавших нет.

3 марта сигнал ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе. Тогда жителей региона призвали оставаться дома и не подходить к окнам.

15 февраля ВСУ обстреляли Белгород. Система противовоздушной обороны смогла сбить 14 ракет, выпущенных из РСЗО RM-70 «Вампир». Несмотря на это, часть боеприпасов попала в торговый центр, магазин и жилые дома. О том, что известно об атаке, — в материале «Вечерней Москвы».

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