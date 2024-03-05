Возле Крымского моста остановлено несколько поездов

Возле Крымского моста остановили девять поездов. Соответствующая мера принята в связи с перекрытием движения по нему, сообщается в Telegram-канале компании «Гранд сервис экспресс».

Уточняется, что на данный момент там временно остановлены поезда №068, 426, 147, 316, 425, 173, 028, 092 (Москва - Севастополь) и №092 (Севастополь - Москва).

В ночь на вторник было приостановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту, однако утром стало известно, что его возобновили.

Власти республики периодически принимают решение о приостановке движения по мостовому проходу в целях безопасности. Ограничительные меры являются временными, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.