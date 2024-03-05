Движение поездов по Крымскому мосту открыли после восьмичасового перерыва

Движение поездов по Крымскому мосту открыли после длительного перерыва. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

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В общей сложности задержка длилась около восьми часов. Отмечается, что на данный момент с опозданием следуют поезда №068 (Симферополь — Москва), №426 (Симферополь — Кисловодск), №174 (Евпатория — Москва), №092 (Севастополь — Москва).

Также задерживаются поезда №316 (Адлер — Симферополь), №425 (Кисловодск — Симферополь), №092 (Москва — Севастополь), №173 (Москва — Евпатория), №028 (Москва — Симферополь).

«Где это возможно, мы постараемся нагнать отставание от графика в пути», — отметили представители компании.