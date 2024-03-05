В американском Теннесси разбился одномоторный самолёт, несколько человек погибли
В американском штате Теннессии одномоторный самолёт потерпел крушение возле шоссе I-40, несколько находящихся на борту человек погибли.
Об этом информирует News Channel 5 со ссылкой на правоохранительные органы.
«Несколько человек на борту погибли», — говорится в сообщении.
При этом точное количество погибших не называется.
На месте происшествия работает полиция, чтобы установить, откуда направлялся самолёт.
Ранее стало известно, что в результате падения бизнес-джета Bombardier Challenger 600 на автостраду неподалёку от Неаполя во Флориде погибли два человека.