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В Екатеринбурге отменили рейс «Уральских авиалиний» в Москву

В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили рейс U6-270 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Москву. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

В Екатеринбурге отменили рейс «Уральских авиалиний» в Москву
© ТАСС

«Вылет воздушного судна A-320 5 марта в 20:30 из Екатеринбурга в Москву. Статус рейса U6-270 — отменен», — следует из онлайн-табло Кольцово.

Причина отмены рейса не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.

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