Житель Тверской области бросил новорожденного малыша в подъезде

Новорожденного малыша бросили в подъезде в Тверской области
В Тверской области обнаружили брошенного младенца. Новорожденного оставили в одном из подъездов дома города Белого. В настоящее время в деле разбираются следователи, возбуждено уголовное дело.
«Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности)», - отмечают в региональном СУ СКР.
Правоохранители считают, что 1 марта жительница поселка Оленино родила дочку без какой-либо медпомощи. После этого она завернула ребенка в одеяло и передала мужчине. Тот уложил младенца в корзину и отвез в Белый, где и оставил. Известно, что ребенка обнаружил один из жильцов дома, где бросили малышку. Именно он вызвал скорую.
Сейчас выясняют все причины и условия произошедшего.
Ранее сообщалось, что новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении 29-летней матери, которая на два дня оставила восьмилетнего ребенка в запертой квартире без еды.