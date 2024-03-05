Житель Тверской области бросил новорожденного малыша в подъезде

В Тверской области обнаружили брошенного младенца. Новорожденного оставили в одном из подъездов дома города Белого. В настоящее время в деле разбираются следователи, возбуждено уголовное дело.

Правоохранители считают, что 1 марта жительница поселка Оленино родила дочку без какой-либо медпомощи. После этого она завернула ребенка в одеяло и передала мужчине. Тот уложил младенца в корзину и отвез в Белый, где и оставил. Известно, что ребенка обнаружил один из жильцов дома, где бросили малышку. Именно он вызвал скорую.