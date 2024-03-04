Беглов рассказал о ликвидации последствий атаки в Петербурге

Все последствия атаки беспилотника на жилой дом в Санкт-Петербурге будут устранены в кратчайшие сроки. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов, его слова передает РИА Новости.

Градоначальник уточнил, что к вечеру 3 марта были восстановлены тепловые контуры в квартирах, где выбило стекла. Кроме того, началось оформление документов для владельцев поврежденных автомобилей.

«Все последствия взрыва на Пискаревском проспекте будут устранены в кратчайшие сроки», — рассказал Беглов.

Он подчеркнул, что власти города работают «слаженно и четко».