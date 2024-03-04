Сальникова: Блиновская может воспользоваться амнистией, о которой говорилось в послании
Защита блогера Елены Блиновской может воспользоваться амнистией для малого бизнеса, проведение которой президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию поручил проработать правительству РФ, рассказала в интервью «Известиям» адвокат предпринимательницы Наталья Сальникова.
По ее мнению, такая возможность не исключена после опубликования соответствующего нормативного акта.
«Амнистия может освободить мою подзащитную от уголовной ответственности по статье об уклонении от уплаты налогов, однако от выплат ее это не освобождает. На другие обвинения это не распространится», — уточнила Сальникова.
Напомним, что правоохранители задержали Блиновскую в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов и легализации денежных средств. Ее отправили под домашний арест.
22 января 2024 года суд на фоне постоянных нарушений условий пребывания под домашним арестом направил блогера СИЗО №6 «Печатники», где Блиновская пробудет до 26 апреля.