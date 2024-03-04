Мошенники украли 1,5 тонны цветов к 8 Марта

Мошенники украли 1,5 тонны восьмимартовских цветов у крупнейшего российского дистрибьютора. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Цветы направлялись из Москвы в цветочные магазины Челябинска, Омска и Новосибирска. Однако в процессе погрузки злоумышленники подменили накладные, и вся партия уехала в Екатеринбург. Там преступники продали все цветы местному дилеру за 500 тысяч рублей, при том что реальная стоимость груза составляет 1,8 миллиона рублей.

Происшествие вскрылось, когда настоящие получатели так и не дождались своего заказа. Тогда обманутые цветочники написали дистрибьютору, а уже тот написал заявление в полицию. Правоохранители обнаружили украденный товар и арестовали его. Злоумышленников объявили в розыск.