Экс-владелец банка «Югра» Хотин получил девять лет лишения свободы

Бывший владелец обанкротившегося банка «Югра», экс-участник списка Forbes Алексей Хотин получил девять лет колонии общего режима по делу о растрате. Соответствующее решение в понедельник, 4 марта, вынес Замоскворецкий суд Москвы.

Хотина обвинили в растрате 23 миллиардов рублей. По версии следствия, он и топ-менеджеры «Югры» в период с 2014 по 2017 год смогли сообща оформить на подконтрольные фирмы несколько кредитных договоров, которые позволили вывести денежные средства из банка.

Прокуратура запросила срок лишения свободы в размере девяти лет и 10 месяцев. Замоскворецкий суд постановил, что Хотин будет отбывать в колонии общего режима девять лет, передает РБК.

В мае 2023 года Замоскворецкий районный суд столицы взыскал с бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина более 192 миллиардов рублей и группу компаний АО «Русь-Ойл».