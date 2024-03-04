Троих мужчин арестовали за групповое изнасилование туристки в Индии

Троих мужчин арестовали по подозрению в групповом изнасиловании иностранной туристки и нападении на ее мужа на востоке Индии. Об этом пишет CNN.

Полиция штата Джаркханд во время патрулирования вечером 1 марта обнаружила пару, которая ехала на мотоцикле из штата Западная Бенгалия в соседний Непал. Женщину доставили в больницу, где она рассказала врачу о том, что над ней надругались неизвестные.

Полиция установила личности подозреваемых и сформировала специальную следственную группу. Имя жертвы и ее национальность не раскрываются.

Аресты произошли после того, как пара тревел-блогеров рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) о том, что им приставили ножи к горлу во время нападения в Индии. По их словам, женщину изнасиловали и доставили в больницу. Позже она опубликовала в сторис пост, где видны синяки на ее лице, и пожаловалась, что едва не лишилась жизни.