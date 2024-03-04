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Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером

Пилотов самолета авиакомпании «Аврора» с россиянами на борту попытались ослепить лазером во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincedent.

Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером
© dreamstime.com

По данным источника, воздушное судно следовало из Хабаровска в Красноярск 3 марта. Несмотря на произошедшее экипаж продолжил выполнение рейса.

В результате лайнер благополучно приземлился в аэропорту назначения. Никто из пассажиров не пострадал.

Названа главная угроза для самолетов

Ранее пилотов самолета другой российской авиакомпании с пассажирами на борту попытались ослепить лазером зеленого цвета во время рейса. Инцидент произошел с лайнером, летевшим из Челябинска в Москву.

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