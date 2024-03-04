Двое маленьких детей провалились под землю в российском регионе

В татарстанском Чистополе сразу двое маленьких детей упали в колодец. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash.

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Мать детей остановилась поговорить со знакомым в районе улицы Толстого, дети в это время играли рядом. В какой-то момент шестилетний ребенок прыгнул в снег и провалился под землю, а следом за ним упал четырехлетний. Когда они начали плакать, россиянка позвала на помощь.

В результате оказавшийся рядом прохожий помог достать младшего ребенка при помощи троса от машины. Старшего вызволили прибывшие на место сотрудники экстренных служб. Детей забрали в больницу, их жизни ничто не угрожает. В свою очередь, региональный Следственный комитет сообщил в Telegram, что возбудил уголовное дело по факту произошедшего.