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Бастрыкину доложат о расследовании дела об избиении подростка в Перми

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании избиения ребёнка в Перми. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информационный центр СК России.

Бастрыкину доложат о расследовании дела об избиении подростка в Перми
© РИА Новости

«В социальных медиа сообщалось, что 1 марта на территории посёлка Новые Ляды Перми группа несовершеннолетних применила насилие в отношении мальчика 2010 года рождения», — рассказали в инфоцентре.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого против жительницы Удмуртии по обвинению в истязании своих двухмесячных детей.

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Александр Бастрыкин
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Пермь