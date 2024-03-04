Мигрант напал на женщину с ножом в Подмосковье

В Видном Московской области приезжий напал с ножом на женщину. Об этом сообщает Telegram-канал «112», публикуя видео инцидента.

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На кадрах мужчина в белом капюшоне и черной куртке набрасывается на женщину с ножом и несколько раз ударяет ее в голову и туловище. По данным канала, поводом для конфликта стали оскорбления, которые пострадавшая якобы сказала в адрес жены агрессора.

Инцидент произошел у кафе на улице Советской. В потасовке участвовали несколько человек, пытаясь защититься от мужчины с ножом длинной палкой.

Пострадавшую доставили в больницу. Женщина выжила, более подробная информация о ее состоянии отсутствует.