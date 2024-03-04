СК требует заочно арестовать иноагента Галлямова по делу о фейках о ВС России

Следственный комитет России требует заочно арестовать иностранного агента Аббаса Галлямова* по делу о распространении недостоверной информации о ВС России.

Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы.

«В суд поступило ходатайство СК с требованием избрать меру пресечения в виде заочного ареста Галлямову А.Р., обвиняемому по ч. 3 ст. 207.3 УК России», — сказали в суде.