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СК требует заочно арестовать иноагента Галлямова по делу о фейках о ВС России

Следственный комитет России требует заочно арестовать иностранного агента Аббаса Галлямова* по делу о распространении недостоверной информации о ВС России.

СК требует заочно арестовать иноагента Галлямова по делу о фейках о ВС России
© РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы.

«В суд поступило ходатайство СК с требованием избрать меру пресечения в виде заочного ареста Галлямову А.Р., обвиняемому по ч. 3 ст. 207.3 УК России», — сказали в суде.

Ранее МВД России объявило в розыск иноагента Аббаса Галлямова.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 10.02.2023.

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Аббас Галлямов
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Верховный суд