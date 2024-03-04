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Суд заочно арестовал политолога Галлямова за распространение фейков о ВС РФ

Басманный суд Москвы заочно арестовал политолога Аббаса Галлямова (признан в РФ иноагентом) по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Политолога Галлямова заочно арестовали за фейки об армии
© Соцсети

"Суд удовлетворил ходатайство СК и избрал меру пресечения в виде заочного ареста Галлямову А. Р., обвиняемому по ч. 3 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, повлекшее тяжкие последствия)", - сказали в суде.

Он арестован на два месяца с момента задержания или экстрадиции.

Ранее политолог был объявлен в розыск.

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