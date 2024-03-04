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Раскрыты данные о задержанном за надпись на Поспеловской батарее мужчине

Задержанным по подозрению в нанесении надписи на батарее во Владивостокской крепости оказался 23-летний гражданин иностранного государства. Такие данные «Ленте.ру» раскрыло управление Следственного комитета (СК) России по Приморскому краю.

Раскрыты данные о задержанном за надпись на Поспеловской батарее мужчине
© Lenta.ru

Мужчину доставили в отдел полиции для проведения следственных действий.

Ранее МВД сообщило о задержании двоих жителей Владивостока по подозрению в нанесении надписи на Поспеловской батарее с помощью баллончика. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243.4 («Повреждение памятников») УК РФ.

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