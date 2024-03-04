Житель столицы с чулком на голове ограбил магазин на Рязанском проспекте в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 4 марта.

По ее словам, злоумышленник пришел в магазин ночью. На вопрос продавщицы, что он желает приобрести, мужчина достал нож и потребовал деньги. После этого он подошел к кассе и забрал деньги, а также пять пачек сигарет.

Несмотря на сопротивление сотрудницы магазина, злоумышленник смог скрыться. Преступление попало на видео.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». На время следствия подозреваемого заключили в СИЗО.