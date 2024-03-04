В Воронежской области при пожаре погибли четыре человека

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Предварительно установлено, что в ночное время 3 марта 2024 года после тушения пожара в доме по улице Никитина в г. Эртиле Воронежской области обнаружены тела 50-летней хозяйки и троих ее знакомых: 41-летнего и двух 42-летних мужчин", - говорится в сообщении.