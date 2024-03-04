В столице Гаити сообщили о 10 погибших при массовом побеге заключенных

В столице Гаити Порт-о-Пренс десять человек были убиты при массовом побеге из главной тюрьмы страны. Об этом сообщает агентство AFP.

© Lenta.ru

Сообщается, что в городе ввели чрезвычайное положение и установили комендантский час. У погибших обнаружены следы от пулевых ранений.

Побег заключенных произошел на фоне того, что вооруженные группировки атаковали исправительное учреждение 3 марта, выпустив несколько сотен находившихся там преступников.

Генсек Национальной сети защиты прав человека Пьер Эсперанс отметил, что точное количество сбежавших из тюрьмы пока не установлено.