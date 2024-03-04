В столице Гаити сообщили о 10 погибших при массовом побеге заключенных
В столице Гаити Порт-о-Пренс десять человек были убиты при массовом побеге из главной тюрьмы страны. Об этом сообщает агентство AFP.
Сообщается, что в городе ввели чрезвычайное положение и установили комендантский час. У погибших обнаружены следы от пулевых ранений.
Побег заключенных произошел на фоне того, что вооруженные группировки атаковали исправительное учреждение 3 марта, выпустив несколько сотен находившихся там преступников.
Генсек Национальной сети защиты прав человека Пьер Эсперанс отметил, что точное количество сбежавших из тюрьмы пока не установлено.
3 марта сообщалось, что вооруженные банды напали на главную тюрьму Гаити и выпустили из нее сотни заключенных. О жертвах в ходе атаки на учреждение ранее не сообщалось.
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