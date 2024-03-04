«Хлопок» в Самарской области: что известно об инциденте на железной дороге

В Самарской области на железнодорожном перегоне Звезда – Чапаевск произошел «хлопок», сведений о пострадавших пока нет, на месте работают оперативные службы. Последние данные об инциденте к этому часу в материале «Рамблера».

Что произошло?

По данным Единой дежурной диспетчерской службы, «хлопок» произошел на железнодорожном перегоне в Безенчукском районе Самарской области, пишет РИА Новости.

«Оперативная группа выехала. Утром поступила информация о хлопке на перегоне Звезда - Чапаевск, о пострадавших пока неизвестно», - пояснил источник издания.

Инцидент произошел около 6:30, пишет со ссылкой на очевидцев Telegram-канал «Чапаевск life».

Последствия взрыва

В свою очередь издание 63.RU уточнило, что, по неофициальной информации, на перегоне был подрыв опоры железнодорожного моста через реку Чапаевку и на месте работают сотрудники Росгвардии и саперы.

При этом представитель Куйбышевской железной дороги отметил, что на этом участке «действительно наблюдается задержка» поездов.

«Мы пустили часть составов через Жигулевск, и поэтому задержка будет около двух часов. Остальные электрички стоят, думаем, что с ними делать», - пояснил источник.

А Telegram-канал Mash опубликовал фото, на котором видно, что повреждены перила у самой опоры моста.